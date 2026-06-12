В Белгороде переселенцы из Украины поучаствовали в праздничных мероприятиях ко Дню России

Вся страна сегодня отмечает День России. В Белгороде к праздничным мероприятиям присоединились активисты Движения «Другая Украина» и Центр поддержки украинцев. На территории центра народного творчества «Сокол» прошли акции «Три цвета Родины» и «Российский триколор», где гостям праздника вручили флаги и ленточки в цветах государственного флага.

Творческие коллективы представили большую праздничную программу «На крыльях вдохновения», где прозвучали стихи и песни о родной земле. Внесли свой трогательный вклад и самые юные гости мероприятия – на площадке у «Сокола» дети приняли участие в конкурсе «Я рисую Родину».

- 12 июня – это не просто дата, это символ нашего единства и общей ответственности. Мы – единый народ, мы – одна страна! Этот день напоминает нам о главном: Россия – это наш общий дом, который мы обязаны беречь и любить, - подчеркнул руководитель ЦПУ в Белгороде Юрий Утянский.