Мужчина ранен в результате удара дрона ВСУ по машине в Белгородском округе Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению в приграничье Белгородской области. Ранен мужчина. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

В селе Варваровка Белгородского округа противник атаковал гражданский автомобиль. В результате детонации беспилотника водитель получил множественные осколочные ранения головы и тела. Пострадавшего доставили в Октябрьскую районную больницу, где врачи оказали ему первую помощь. Для дальнейшего лечения мужчину транспортируют в областную клиническую больницу в Белгород. Транспортное средство повреждено.

Еще один украинский FPV-дрон сдетонировал на парковке коммерческого объекта в поселке Пролетарский Ракитянского округа. Из-за взрыва повреждены стекла и кузова четырех автомобилей.

В городе Шебекино беспилотник ударил по стоянке предприятия – у шести транспортных средств зафиксированы различные повреждения.