Семь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ ударили беспилотниками по 15 населенным пунктам в семи округах Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщил в Оперативном штабе региона.

В селе Графовка Шбекинского округа от удара дрона поврежден автомобиль. После взрыва второго БПЛА в двух МКД выбиты стекла, поврежден инфраструктурный объект. В Новой Таволжанке из-за атаки FPV-дрона в частном доме пробита крыша. В селе Белянка при атаке беспилотника в одном из зданий предприятия повреждены фасад и остекление. В Шебекино от удара дрона поврежден кузов автомобиля.

В селе Березовка Борисовского округа из-за атак FPV-дронов сгорели две хозпостройки и ангар. В поселке Борисовка от удара дрона поврежден фасад административного здания. В селе Грузское при атаке дрона на территории предприятия повреждены газовая труба и машина.

В поселке Вейделевка из-за детонации БПЛА на территории коммерческого объекта повреждена емкость.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа от падения обломков сбитого БПЛА в двух частных домах разбиты окна и посечены заборы. В селе Черемошное после детонации FPV-дрона в частном доме выбиты окна.

В селе Доброе Грайворонского округа в результате взрыва дрона загорелась надворная постройка. В селе Почаево после обстрела и атаки дрона в восьми частных домах и четырех хозпостройках пробиты крыши, повреждены окна и фасады. Также повреждены две машины и газовая труба.

В селе Казинка Валуйского округа от удара дрона выбиты стекла административного здания и соцобъекта. В селе Долгое после атаки двух дронов пробита крыша соцобъекта.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа из-за взрыва FPV-дрона повреждены пять легковушек, а также окна и фасад МКД.