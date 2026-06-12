Белгородцев предупредили о сильном ветре 13 июня

Ночью и утром туман, днем местами град Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 июня, на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью и днем в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью и утром туман, днем местами град.

В ночное время слабый ветер переменных направлений, днем западный от 8 до 13 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 15-18 м/с. По области температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +25… +30 градусов.

В областном центре ночью температура воздуха составит 15-17 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +25… +27 градусов.

В региональном МЧС белгородцев призывают быть внимательными и осторожными. Во время сильного ветра не пытайтесь укрыться возле стен домов, за рекламными щитами и под деревьями. Так же там не рекомендуют парковать автомобили.