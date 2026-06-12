Мэр Белгорода поздравил с Днем России жен и матерей участников спецоперации

Фото: @v_v_demidov

В День России мэр Белгорода вместе со специалистами Минцифры и руководителем белгородского филиала фонда «Защитники Отечества» пообщались с женами, вдовами и матерями бойцов и ветеранов спецоперации. На встрече обсудили действующие меры социальной поддержки, а также новые механизмы помощи семьям.

В частности, регионе для оперативности и качества предоставления мер поддержки все ведомства планируют объединить в единую систему коммуникации «РИС-СВОи». В единой программе помощи семьям участников СВО будут прописаны четкие механизмы для медицинской, юридической, бытовой помощи и др. Кроме того, на базе МФЦ будет создано отдельно подразделение для работы с такими семьями.

Валентин Демидов также поздравил женщин с Днем России.

- Наша задача – помогать каждой семье героев, которые защищают Родину. Поэтому регулярно провожу подобные встречи, - отметил глава города.