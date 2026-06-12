В Белгородской области семь пар решили пожениться в День России Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, в День России, в Белгородской области решил узаконить свои отношения семь пар влюбленных. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС. 12 июня решили сыграть свадьбы четыре пары из Прохоровского округа, две – из Ивнянского и одна из Губкинского муниципалитета.

В управлении ЗАГС Белгородской области также поделились, что с 2018 года в регионе 12 июня на свет появились 138 детей: 77 девочек и 61 мальчик.

Интересно также, что на Белгородчине за последние годы зарегистрировано рождение двух малышек с именем «Россия». Девочки появились на свет в Белгороде в 2011 году и в Белгородском округе в 2017-м. Еще одна юная белгородка с именем «Росия» родилась в семье из Новооскольского округа.