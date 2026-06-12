В Белгородской области росгвардейцы присоединились к акции «Ленточка-триколор»

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

В День России в Белгородской области порядка 100 военнослужащих, которые выполняют задачи по прикрытию госграницы, и сотрудников Управления Росгвардии присоединились к Всероссийской акции «Ленточка-триколор». На своем обмундировании они закрепили ленточки в цветах государственного флага, которые им передали «Волонтеры Победы».

Традиция закреплять ленточки стала символом единства ведомства с народом страны. Это демонстрирует патриотизм стражей порядка. Белгородские росгвардейцы участвуют в акции уже в шестой раз.

- С каждым годом этот праздник становится все более популярным и помогает объединить общество на основе вечных ценностей, таких как патриотизм, государственность, свобода и независимость. Для нас, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, День России – это символ верности Родине и готовности в любой момент встать на ее защиту, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области подполковник Владимир Горошко.