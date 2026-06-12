В преддверии Дня России Александр Шуваев вручил белгородцам государственные награды Фото: соцсети Александра Шуваева.

Накануне Дня России временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области вручил государственные награды жителям региона. В числе удостоенных высоких наград спасатели и пожарные, добровольцы, педагоги и работники культуры, специалисты связи и сельского хозяйства, работники промышленности и волонтеры.

Александр Шуваев отметил, что в непростое для Белгородской области время эти люди продолжают проявлять профессионализм и мужество, остаются преданными своему делу и родной земле. Врио главы региона поблагодарил белгородцев за активную гражданскую позицию. Он также подчеркнул, что именно сплоченность и взаимная поддержка помогут преодолеть любые трудности.

- Каждый житель проявляет истинный патриотизм, невероятную силу духа, поддерживая друг друга и выполняя свой долг перед Родиной. Мы гордимся людьми, которые вносят свой вклад в общее дело защиты и процветания Отечества, - сказал врио губернатора Александр Шуваев.