На Меловой горе в Белгороде в честь Дня России подняли государственный флаг

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Сегодня утром, в День России, на Меловой горе в Белгороде торжественно подняли государственный флаг. В праздничном мероприятии приняли участие врио губернатора региона Александр Шуваев, мэр областного центра Валентин Демидов, общественники и волонтеры.

Врио главы региона отметил, что в городе Первого салюта и городе воинской славы поднятие триколора имеет глубокий смысл, поскольку белгородцы веками служили Отечеству и с давних времен защищали рубежи государства.

- Пятый год все жители региона держат оборону. Работают, обеспечивают продовольственную безопасность, добывают руду и выплавляют сталь, повышая боеготовность страны. Вместе, плечом к плечу, мы поддерживаем фронт и приближаем долгожданную Победу, - подчеркнул Александр Шуваев.

Мэр областной столицы в свою очередь поблагодарил белгородцев за ежедневный труд и вклад в развитие страны. Отдельные слова благодарности он выразил героям, которые защищают рубежи Родины, а также их семьям за мужество терпение и преданность родной земле.

- В сегодняшних непростых условиях, под постоянными атаками врага, мы трудимся ради будущего: развиваем город, ремонтируем школы, создаем пространства для отдыха, спорта, - отметил Валентин Демидов.