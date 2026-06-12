Мужчина пострадал от удара дрога ВСУ по фермерскому хозяйству в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ атаковали еще шесть населенных пунктов в четырех муниципалитетах Белгородской области 12 июня. Ранен мужчина. Подробности сообщили в Оперативном штабе региона.

Беспилотник противника сдетонировал на территории фермерского хозяйства в селе Федчевка Ивнянского округа. В результате взрыва мужчина получил мелкие осколочные ранения лица и предплечья. Медики «скорой» оказали помощь пострадавшему на месте происшествия. От предложенной госпитализации он отказался. На месте атаки поврежден грузовик, а также фасад и остекление здания.

В селе Почаево Грайворонского округа после атак нескольких БПЛА в трех частных домах и надворной постройке посечены крыши и разбиты окна. В селе Санково от удара дрона в частном доме пробита крыша.

В хуторе Савченко Краснояружского округа из-за атаки FPV-дрон поврежден легковой автомобиль.

В районе хутора Ржавец Шебекинского округа после детонации дрона повреждена крыша коммерческого объекта. В селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрон в частном доме пробита крыша и выбиты окна.