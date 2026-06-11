Александр Шуваев: «В Белгородской области кадровая политика выстраивается с детского сада» Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области в интервью ГТРК «Белгород» рассказал о развитии социальной сферы региона. Александр Шуваев уже посетил некоторые муниципалитеты области, осмотрел больницы, школы, детские сады, в которых сейчас ведется капитальный ремонт, побывал на строительных площадках.

На прошлой неделе врио главы региона поручил ускорить ход капремонта и строительства социальных объектов, чтобы все они без задержек были введены в эксплуатацию. Александр Шуваев отдельно отметил, что к началу нового учебного года в регионе свои двери откроет «ПроШкола». Еще одну «ПроШколу» планируют открыть в Белгородской области в 2029-м.

Также Шуваев подчеркнул, что подготовка кадров и профориентированность в регионе ведется уже с детского сада. В частности, с малых лет детям прививают навыки сельского хозяйства.

- Побывал в нескольких детских садах, в которых уже идет целенаправленная подготовка детей к развитию агропромышленного комплекса. То есть уже кадровая политика выстраивается с самого детского сада. Потом открываем классы средних образовательных учреждений, а также средне профессиональных образований, - отметил врио губернатора.

Отдельно Александр Шуваев остановился на вопросе восстановления разрушенных домов и помощи пострадавшим жителям приграничных территорий. Регулярно в областной бюджет поступают средства от федерального центра, которые оперативно распределяют на нужды региона. Чиновник подчеркнул, что основной задачей остается поддержка людей в непростых условиях. Причет это должны быть не просто формальные ответы, а конкретные решения и сроки их выполнения.

- Каждый округ Белгородской области отличается своими достопримечательностями, есть какие-то особенности. Однако главное, что я себе отметил, это мужество и стойкость людей. Потому что белгородцы всегда стойко защищают свою родину, - подытожил Александр Шуваев.