Белгородец пойдет под суд за причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов

Фото: пресс-служба УФСБ России по Белгородской области

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

Во время обыском дома у фигуранта оперативники обнаружили и изъяли метательные взрывчатые вещества, относящиеся к классу бездымных порохов, автомат Калашникова (АКСУ-74) и автомат иностранного производства, а также 90 боеприпасов различного калибра.

Материалы уголовных дел с обвинительным заключением прокурора передали в суд для рассмотрения по существу. Белгородцу грозит до восьми лет лишения свободы.