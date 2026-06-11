В Белгородской области до конца лета возобновят выплаты за пострадавшие авто Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В Белгородской области до конца лета возобновят компенсационные выплаты за поврежденные в результате атак со стороны ВСУ транспортные средства. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона отметил, что от белгородцев поступает много обращений по этому вопросу. Ранее, несколько месяцев назад, выплаты за поврежденные автомобили были приостановлены в связи с отсутствием средств во внебюджетном фонде, из которого они производились. На сегодняшний день есть согласование с федеральным правительством об оказании помощи региону в этом вопросе.

- Самая главная задача – это поддержка людей в непростых условиях. <…> Мы решили это все на федеральном уровне. Федеральный центр нам в этом помогает. Средства в ближайшее время, это до конца июня, придут, и мы обязательно возобновим полностью выплату по всем пострадавшим автомобилям, любому автотранспорту, - сообщил Александр Шуваев.