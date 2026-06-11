Александр Шуваев: с начала СВО в Белгородской области погиб 541 мирный житель Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области с начала специальной военной операции в результате атак со стороны вооруженных сил Украины погиб 541 мирный житель, в том числе дети. Об этом в интервью ГТРК «Белгород» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона также сообщил, что с начала СВО от ударов противника в регионе различные ранения получили 3 928 жителей.

По Белгородской области пришлось свыше 55 тысяч атак ствольной артиллерией, РСЗО и ударов беспилотными летательными аппаратами.

Александр Шуваев подчеркнул, что приоритетным направлением властей остается безопасность жителей региона. В первую очередь, организовано взаимодействие с Минобороны РФ, группировкой войск «Север». Врио губернатора уже провел встречи с командованием, в регионе приступили к выполнению мероприятий.

Помимо этого в области развивают противодроновую систему. Привлекаются организации, которые производят такие системы и проводят обучение. Часть подразделений «Орлан» и «БАРС-Белгород» такое обучение уже прошли. В регионе также совершенствуют систему оповещения о беспилотной и ракетной опасностях.

- На федеральном уровне встречался с председателем Народного центра с помощи. Мы подписали соглашение. Белгородской области выделят большое количество квалифицированных врачей. Дополнительно будут закуплены машины, которые будут от переднего края до точек эвакуации сопровождать раненых бойцов, а также жителей, - рассказал Александр Шуваев.