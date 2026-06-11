Мэр Белгорода вручил первые паспорта юным горожанам

Фото: @v_v_demidov

В преддверии Дня России глава администрации Белгорода Валентин Демидов вручил первые паспорта юным горожанам. Торжественную церемонию провели в креативтауне КЦ «Октябрь». Градоначальник подчеркнул, что место выбрали не случайно, ведь подрастающему поколению предстоит строить будущее Белгорода.

В числе получателей главного документа оказались ребята, которые проявили себя в учебе, спорте, волонтерстве. Валентин Демидов отдельно поблагодарил родителей за воспитание детей.

- Глядя на этих ребят, понимаешь: они уже сегодня вносят свой вклад в жизнь малой родины. Впереди у каждого большой путь. Хочется пожелать им ставить смелые цели и не бояться идти к ним – возможности для этого в нашей стране есть, и они открыты для всех, - отметил мэр областной столицы.