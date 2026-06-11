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НовостиПолитика11 июня 2026 6:46

До трех выросло число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде

За медицинской помощью обратился еще один мужчина
Наталия ИЛЮШНИКОВА
До трех выросло число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде

До трех выросло число пострадавших при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

В Белгороде количество пострадавших от удара беспилотника ВСУ выросло до трех человек. Медицинская помощь потребовалась еще одному мужчине. Об этом сообщил ив Оперативном штабе Белгородской области.

Белгородец вечером самостоятельно обратился в больницу, где врачи диагностировали ему акубаротравму. Двое из трех пострадавших продолжают лечение в стационаре областной клинической больницы.

Напомним, украинский беспилотник нанес удар в областной столице 10 июня. В результате детонации полностью сгорел грузовой автомобиль.