Врио губернатора Белгородской области и глава Минздрава РФ обсудили развитие здравоохранения региона Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Состоялась рабочая встреча врио губернатора Белгородской области и министра здравоохранения РФ. Александр Шуваев и Михаил Мурашко поговорили об обеспечении доступной и своевременной помощи жителям городов и сел, а также в целом о развитии здравоохранения региона. Врио главы региона подчеркнул, что планы у области большие, однако некоторые вопросы можно реализовать исключительно при поддержке федерального центра.

Во время совещания Александр Шуваев доложил об обеспеченности региона льготными лекарствами. В этом году на эти цели было выделено 4,2 млрд рублей. Ситуация находится на особом контроле врио главы региона.

Отдельно Александр Шуваев поднял вопрос о федеральной поддержке в виде межбюджетного трансферта для выполнения майских указов Президента и сохранения структуры медицинских организаций.

- Наши медики работают на пределе возможностей уже не первый год, им нужно особое внимание, - отметил врио губернатора.

Основными темами встречи Александра Шуваева и Михаила Мурашко стали льготные лекарства, строительство и ремонт медучреждений и помощь медикам Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Помимо этого стороны обсудили строительство лечебного корпуса больницы №2 в Белгороде. Объект площадью больше 43 тыс.кв.м. возводится по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость объекта составляет порядка 19 млрд рублей.

Также во время рабочей встречи было принято решение о капремонте поликлиники №8 в Белгороде. учреждение здравоохранения обновят по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

- Мы давно этого ждали – сегодня к поликлинике прикреплено уже 36 тысяч человек, и помощь нужна каждому. Все текущие вопросы прорабатываем. Задача одна: люди на Белгородской земле должны получать качественную помощь. Несмотря ни на что, - подытожил Александр Шуваев.