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НовостиПолитика10 июня 2026 18:15

По крайней мере один украинский БПЛА сбит над Белгородской областью

Объекты ликвидированы в течение дня 10 июня
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

С 8.00 до 20.00 над Белгородской областью ликвидирован по крайней мере один вражеский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также украинские БПЛА были сбиты над Самарской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской, Московской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата, - уточнили в Минобороны РФ.