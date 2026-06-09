Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 9 июня

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекинском округе вечером 9 июня объявили ракетную опасность. Сирена воздушной тревоги сработала в муниципальных образованиях в 19:30.

Жителей призывают срочно пройти в укрытия. Если вы находитесь дома, отойдите от окон и перейдите в комнату со сплошными стенами. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Над Белгородом и округом были слышны громкие звуки. По предварительной информации, сработала система ПВО.

Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене угрозы.

Отбой ракетной опасности в 19:43.