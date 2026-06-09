На мостах в Белгороде ко Дню России смонтируют почти 500 флагов

Фото: @v_v_demidov

Эта рабочая неделя будет короткой, белгородцев, как и жителей всей страны, ждут стразу три праздничных выходных дня. Ко Дню России, который отмечается 12 июня, в Белгороде специалисты монтируют элементы праздничного декора.

Мэр областной столицы Валентин Демидов рассказал, что на мостах и путепроводах города будет установлен 481 флаг. Украшения появятся на проспекте Ватутина, на улицах Молодежная, Костюкова и Белгородского полка, а также на развязках Студенческая – Калинина и Сумская – Чичерина.

Кроме того, будут установлены флаговые композиции на кольцевых развязках города и на Соборной площади. Всего их будет 15. А Гражданский проспект украсят еще и 36 праздничных консолей.

- Работы ведутся по графику. К празднику город будет подготовлен, - отметил Валентин Демидов.