В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников 9 июня

В Белгороде объявили беспилотную опасность - займите укрытие Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 9 июня. В областной столице в 17:40 прозвучала сирена воздушной тревоги.

Жителей призывают быть предельно внимательными и осторожными. По возможности оставайтесь дома и ни в коем случае не подходите к окнам. если вы на улице, в случае угрозы, незамедлительно займите ближайшее подвальное укрытие, спуститесь в подземное пространство или переместитесь в защитный модуль.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене опасности.