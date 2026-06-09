В Белгородской области планируют создать клуб женщин-экспортеров

Фото: @belregion_ru

В Белгородской области в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» создадут профессиональное сообщество для женщин-предпринимателей, которых интересует развитие экспортной деятельности. Клуб женщин-экспортеров будет представлять собой единую площадку, где бизнес-леди смогут обмениваться опытом, проходить обучение и получать поддержку в выводе продуктов на международный рынок.

Участницами Клуба смогут стать представительницы МСП, которые зарегистрированы на территории Белгородской области и заинтересованные в развитии экспорта своей продукции. Опытные предпринимательницы смогут делиться опытом работы на международных площадках с начинающими представительницами бизнеса. В рамках Клуба также предусмотрено наставничество, информирование о мерах поддержки, выставках, деловых миссиях и других

Чтобы вступить в Клуб, нужно заполнить анкету на официальном сайте Центра поддержки экспорта Белгородской области или направить ее на почту: info@export31.ru.