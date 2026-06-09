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НовостиПолитика9 июня 2026 8:24

Женщина погибла в поселке Малиновка Белгородского округа после атаки дрона ВСУ 8 июня

Личность погибшей жительницы установили сегодня
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Женщина погибла в поселке Малиновка Белгородского округа после атаки дрона ВСУ 8 июня

Женщина погибла в поселке Малиновка Белгородского округа после атаки дрона ВСУ 8 июня

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Поступила уточненная информация о последствиях атаки вооруженных сил Украины вчера, 8 июня, в поселке Малиновка Белгородского округа. Погибла мирная жительница. Подробности сообщили в Оперативном штабе Белгородской области.

По данным оперативных служб, в результате удара FPV-дрона по многоквартирному дому погибла женщина. Информацию подтвердили после проведения детального осмотра места происшествия и судебно-медицинской экспертизы. Напомним, квартира после атаки беспилотника полностью сгорела.

- Личность погибшей установлена. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщили в Оперштабе региона.