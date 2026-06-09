В Белгороде пенсионер привлечен к ответственности за непристойное поведение

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Белгороде сотрудник полиции установили личность пожилого мужчины, который непристойно вел себя в одном из скверов города. Жалобу на пенсионера правоохранители увидели в одной из социальных сетей и оперативно отреагировали на публикацию.

Нарушителем общественного порядка оказался 71-летний житель областного центра. Сидя на скамейке в сквере рядом с девушкой, которая снимала происходящее на видео, он вел себя непристойно. Свой поступок белгородец объяснил алкогольным опьянением.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в отношении пенсионера составлен административный материал за мелкое хулиганство. Мужчине грозит штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток. С нарушителем провели профилактическую беседу.