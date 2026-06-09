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НовостиОбщество9 июня 2026 7:48

В Белгороде пенсионер привлечен к ответственности за непристойное поведение

Пожилому мужчине грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Белгороде сотрудник полиции установили личность пожилого мужчины, который непристойно вел себя в одном из скверов города. Жалобу на пенсионера правоохранители увидели в одной из социальных сетей и оперативно отреагировали на публикацию.

Нарушителем общественного порядка оказался 71-летний житель областного центра. Сидя на скамейке в сквере рядом с девушкой, которая снимала происходящее на видео, он вел себя непристойно. Свой поступок белгородец объяснил алкогольным опьянением.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в отношении пенсионера составлен административный материал за мелкое хулиганство. Мужчине грозит штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток. С нарушителем провели профилактическую беседу.