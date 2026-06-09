Мужчина ранен при атаке FPV-дрона ВСУ в приграничье Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

С раннего утра вооруженные силы Украины атакуют приграничные территории Белгородской области. При очередной атаке пострадал мирный житель. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский FPV-дрон нанес удар по транспортному средству недалеко от села Доброе в Шебекинском округе. В результате атаки мужчина получил множественные осколочные ранения голени. Врачи Шебекинской центральной районной больницы оказывают пострадавшему первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения мужчину транспортируют во вторую городскую больницу в Белгород.

Автомобиль в результате атаки получил повреждения.