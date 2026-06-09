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НовостиПолитика9 июня 2026 5:06

Мужчина ранен при атаке FPV-дрона ВСУ в приграничье Белгородской области

Пострадавший будет проходить лечение в больнице Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мужчина ранен при атаке FPV-дрона ВСУ в приграничье Белгородской области

Мужчина ранен при атаке FPV-дрона ВСУ в приграничье Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

С раннего утра вооруженные силы Украины атакуют приграничные территории Белгородской области. При очередной атаке пострадал мирный житель. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский FPV-дрон нанес удар по транспортному средству недалеко от села Доброе в Шебекинском округе. В результате атаки мужчина получил множественные осколочные ранения голени. Врачи Шебекинской центральной районной больницы оказывают пострадавшему первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения мужчину транспортируют во вторую городскую больницу в Белгород.

Автомобиль в результате атаки получил повреждения.