Врио губернатора Белгородской области встретился с коллективом завода «ОМК Энергомаш»

Александр Шуваев обсудил с коллективом завода насущные вопросы Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области встретился с коллективом и руководством завода «ОМК Энергомаш», который выпускает продукцию для промышленных предприятий и энергетического комплекса. На сегодняшний день на всех производствах трудится свыше 3 600 работников.

Александр Шуваев отметил, что завод является весомой частью экономики Белгородской области. Во время разговора с сотрудниками предприятия врио главы региона обсудил планы работы, а также вопросы, которые беспокоят многих жителей Белгородчины.

В частности, в ходе встречи была затронута ситуация с бензином, которая сегодня затрагивает не только Белгородскую область. В рамках региона решения проблемы найдены.

Александр Шуваев обсудил с работниками вопросы по связи, дорогам и водоснабжению Фото: соцсети Александра Шуваева.

Что касается ремонта дорог и нанесения разметки, работы начаты с апреля. Всего в этом году на эти цели в Белгороде выделено 837 миллионов рублей. Уже в 2027 году на развитие дорожной инфраструктуры города направят более 2,1 млрд рублей, в 2028-м – 1,7 млрд рублей.

- По нанесению разметки на разбитых дорогах разберусь лично: логично сначала провести ямочный ремонт, а потом уже наносить разметку, - уточнил врио губернатора.

Еще одной важной темой стали интернет и связь. Заводчане пожаловались, что не всегда и не везде работают оповещения. Александр Шуваев напомнил, что помимо мессенджеров и СМС оповещения передают по телевидению и радио.

- Поручил убедиться, все ли областные радиостанции и телеканалы действительно оповещают жителей регулярно и незамедлительно. Если это не так, будем исправлять и усиливать информирование, - подчеркнул Шуваев.

На сегодняшний день на всех производствах трудится свыше 3 600 работников Фото: соцсети Александра Шуваева.

Обсудили на встрече и проблемы с водоснабжением в микрорайонах ИЖС в Белгородском округе. На сегодня вопрос уже решается, проходят совещания, обсуждаются юридические нюансы.

- Каждый вопрос взял в работу. Дал поручения профильным ведомствам. Спасибо большому коллективу «ОМК Энергомаш» за максимально честный разговор. Уверен, что вместе мы сделаем Белгородчину лучше, - подытожил врио губернатора Александр Шуваев.