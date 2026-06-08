Водоснабжение в Белгороде обещают наладить к утру 9 июня

По данным на 17:00 уже удалось стабилизировать подачу воды в верхней зоне района Харьковской горы. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Продолжается наполнение резервуаров для подачи воды жителям района Харьковской горы в Белгороде. Как пояснили в администрации Белгорода, из-за значительных повреждений на водоводах, которые возникли зимой из-за частых отключений воды после атак на энергосистему, наполнение идёт медленно.

По данным на 17:00 уже удалось стабилизировать подачу воды в верхней зоне района Харьковской горы. Наиболее проблемной остается нижняя зона района, в том числе улиц 5 Августа, Железнодорожная, Щорса (частично), Толстого, Лермонтова, Горького, Апанасенко, Розы Люксембург и проспекта Ватутина.

Сотрудники водоканала просят жителей экономно расходовать воду, не делать запасы и ограничить полив в частном секторе. Ориентировочные сроки нормализации ситуации - к утру 9 июня.