Дождь с грозой ожидаются в Белгородской области 9 июня

По прогнозам белгородских синоптиков, 9 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 9 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных округах пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем потеплеет до +25+30 градусов. В Белгороде ночью будет +13+15 градусов, днем воздух прогреется до +26+28 градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам 112, 101 или 8 (4722) 39-99-99.