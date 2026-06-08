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НовостиОбщество8 июня 2026 14:29

Дождь с грозой ожидаются в Белгородской области 9 июня

Воздух будет прогреваться до +30 градусов
Алексей СЕРГУНИН
По прогнозам белгородских синоптиков, 9 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность.

По прогнозам белгородских синоптиков, 9 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 9 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных округах пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем потеплеет до +25+30 градусов. В Белгороде ночью будет +13+15 градусов, днем воздух прогреется до +26+28 градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам 112, 101 или 8 (4722) 39-99-99.