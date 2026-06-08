Белгородская команда завоевала бронзу на чемпионате ЦФО по регби-7

Фото из канала "Спорт Белгород" в МАКС.

В чемпионате Центрального федерального округа по регби-7 приняли участие восемь команд из шести регионов. «Белая Крепость - СШ №1» из Белгорода выступила обновленным составом, в который вошли пять молодых воспитанников.

На групповом этапе белгородцы победили ВИ ФСИН и сборную Липецкой области. В полуфинале наши парни уступили команде Курской области, а в бронзовом поединке одолели «Пересвет» из Брянска.

Как ранее сообщал bel.kp.ru, команда центра развития спорта Белгородского района выиграла Кубок региона по регби на снегу.