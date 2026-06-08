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НовостиСпорт8 июня 2026 13:40

Белгородская команда завоевала бронзу на чемпионате ЦФО по регби-7

В утешительном финале «Белая Крепость» одолела соперников из Брянска
Алексей СЕРГУНИН
Фото из канала "Спорт Белгород" в МАКС.

Фото из канала "Спорт Белгород" в МАКС.

В чемпионате Центрального федерального округа по регби-7 приняли участие восемь команд из шести регионов. «Белая Крепость - СШ №1» из Белгорода выступила обновленным составом, в который вошли пять молодых воспитанников.

На групповом этапе белгородцы победили ВИ ФСИН и сборную Липецкой области. В полуфинале наши парни уступили команде Курской области, а в бронзовом поединке одолели «Пересвет» из Брянска.

Как ранее сообщал bel.kp.ru, команда центра развития спорта Белгородского района выиграла Кубок региона по регби на снегу.