В Белгороде водоснабжение в многоэтажках восстановят к утру понедельника

Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал ситуацию с отключением света и воды в областном центре. По информации градоначальника, произошло аварийное отключение электроэнергии. В связи с этим остановилась работа объектов Белоблводоканала.

Энергетики оперативно восстановили подачу света в жилые дома. Но перебои с водоснабжением в городе остаются в многоквартирных домах в районе Харьковской горы. Специалисты занимаются устранением последствий. Вода в квартирах белгородцев появится к утру понедельника, 8 июня.

- В настоящее время специалисты уже работают над устранением последствий. По предварительным данным, водоснабжение будет восстановлено завтра к 5 – 6 часам утра, - уточнил Валентин Демидов.

Мэр также посоветовал белгородцам звонить в свою управляющую компанию, если завтра после запуска системы вода так и не появится. Аварийные бригады будут оперативно отреагировать на обращения горожан.