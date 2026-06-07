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НовостиПроисшествия7 июня 2026 19:29

В Белгороде водоснабжение в многоэтажках восстановят к утру понедельника

Специалисты водоканала занимаются устранением последствий
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал ситуацию с отключением света и воды в областном центре. По информации градоначальника, произошло аварийное отключение электроэнергии. В связи с этим остановилась работа объектов Белоблводоканала.

Энергетики оперативно восстановили подачу света в жилые дома. Но перебои с водоснабжением в городе остаются в многоквартирных домах в районе Харьковской горы. Специалисты занимаются устранением последствий. Вода в квартирах белгородцев появится к утру понедельника, 8 июня.

- В настоящее время специалисты уже работают над устранением последствий. По предварительным данным, водоснабжение будет восстановлено завтра к 5 – 6 часам утра, - уточнил Валентин Демидов.

Мэр также посоветовал белгородцам звонить в свою управляющую компанию, если завтра после запуска системы вода так и не появится. Аварийные бригады будут оперативно отреагировать на обращения горожан.