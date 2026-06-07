В Белгороде и пригороде из-за отключения света остановилась работа насосного оборудования

Специалисты занимаются восстановлением подачи воды Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе вечером 7 июня произошло отключение электроснабжения. Подачу электричества оперативно восстановили, однако произошла остановка в работе оборудования на объектах водоснабжения

В пресс-службе областного водоканала сообщили, что специалисты на местах, занимаются ликвидацией последствий. Пока в домах белгородцев могут возникать перебои с водоснабжением.

Тем временем во время отключения света жизнь города не остановилась. Магазины оперативно переключились на резервную генерацию. А в драматическом театре спектакль продолжился при свете телефонных фонариков.