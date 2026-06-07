Еще один мужчина пострадал от удара дрона ВСУ в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

При очередной атаке со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель. Подробности рассказали в Оперативном штабе Белгородской области.

Украинский беспилотник сдетонировал на территории коммерческого объекта в хуторе Жданов Яковлевского округа. В результате взрыва мужчина получил акубаротравму. Бригада скорой помощи оказала необходимую помощь пострадавшему на месте происшествия. От предложенной госпитализации мужчина отказался, лечение продолжит амбулаторно.

Кроме того, на месте атаки загорелся грузовой автомобиль. Пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания.

В селе Казинка Валуйского округа после атаки FPV-дрона в частном доме повреждены крыша и остекление.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа из-за детонации дрона в частном домовладении выбиты окна, посечены крыша, фасад и забор.