Экспортеры из Белгородской области могут сократить затраты на логистику Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут получить субсидию, чтобы компенсировать часть затрат на транспортировку своих товаров на экспорт. Об этом сообщает Минэкономразвития и промышленности региона.

С 2024 года регион оказывает поддержку местным производителям для выхода на внешние рынки и продвижения своей марки в рамках областной программы. Чтобы сократить затраты на логистику экспортерам необходимо подать заявку до 7 июля через систему «Электронный бюджет».

- Общий фонд насчитывает почти 4 млн рублей. Из них около 10% предусмотрены для производителей под брендом Белгородской области, - пояснили в Минэкономразвития Белгородской области.

Подробности можно узнать по телефону: +7 (4722) 33-63-00.