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НовостиОбщество7 июня 2026 10:16

Экспортеры из Белгородской области могут сократить затраты на логистику

У субъектов МСП есть возможность получить субсидию для компенсации части затрат
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Экспортеры из Белгородской области могут сократить затраты на логистику

Экспортеры из Белгородской области могут сократить затраты на логистику

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут получить субсидию, чтобы компенсировать часть затрат на транспортировку своих товаров на экспорт. Об этом сообщает Минэкономразвития и промышленности региона.

С 2024 года регион оказывает поддержку местным производителям для выхода на внешние рынки и продвижения своей марки в рамках областной программы. Чтобы сократить затраты на логистику экспортерам необходимо подать заявку до 7 июля через систему «Электронный бюджет».

- Общий фонд насчитывает почти 4 млн рублей. Из них около 10% предусмотрены для производителей под брендом Белгородской области, - пояснили в Минэкономразвития Белгородской области.

Подробности можно узнать по телефону: +7 (4722) 33-63-00.