В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников утром 7 июня

Фото: Мэрия Белгорода

Утром 7 июня в Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Система оповещения сработала в областной столице в 10:02 по московскому времени.

Жителям напомнили, что во время беспилотной опасности следует быть предельно осторожными и внимательными. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов, сообщающих о передвижении БПЛА. По возможности оставайтесь дома и не подходите к окнам. Если вы на улице, в случае угрозы незамедлительно займите ближайшее укрытие.

Оставайтесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности.

Добавим, за утро уже четыре раза объявляли опасность атаки БПЛА в Белгородском округе.