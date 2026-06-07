Беспилотники ВСУ уничтожены ночью над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи отразили очередные атаки вооруженных сил Украины в 13 регионах России, в том числе в Белгородской области. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам с применением беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники противника удалось сбить над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областями. Также атаки противника были отражены на территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.