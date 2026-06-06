На малой Богданке в Белгороде завершается благоустройство прогулочной зоны

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде подрядчик почти завершил благоустройство прогулочной зоны по малой Богданке на участке от улицы Железнякова до улицы Студенческая. Работы выполнены уже на 80%. Об этом рассказал мэр областного центра Валентин Демидов.

На сегодня специалисты прокладывают велодорожку из асфальтобетона и тротуар из плитки. На объекте также обновят газон на общей площади 8200 квадратных метров.

- Пространство будет удобным как для пешеходов, так и для велосипедистов, - отметил Валентин Демидов.

Глава администрации города также напомнил, что работы по благоустройству общественной территории проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».