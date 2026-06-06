За два месяца в Белгороде нанесли свыше 60 тысяч кв.м. дорожной разметки

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На улично-дорожной сети в Белгороде за два месяца, начиная с апреля, нанесли свыше 60 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Специалисты работают пластичными материалами и краской. Пластиком выполнено около 18,9 тысяч кв.м. Сейчас его наносят возле школ и детских садов.

Больше 40 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесли краской. На сегодняшний день ей работают на улицах второстепенного значения, где меньше автомобильный трафик.

Нанесением разметки в областном центре каждый день занимаются порядка 10 единиц специализированной дорожной техники.