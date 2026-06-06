Несколько беспилотников ВСУ сбили ночью над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам в Белгородской области с помощью беспилотников. очередные атаки противника бойцы противовоздушной обороны отразили прошедшей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве рассказали, что в ночь на 6 июня ВСУ атаковали 18 территорий России. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА противника удалось сбить над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Также украинские беспилотники в течение ночи были ликвидированы над Московским регионом, Крымом и Абхазией, Азовским и Черным морями.