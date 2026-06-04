В Белгороде полиция привлекла к ответственности троих нарушителей общественного порядка

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Полиция Белгорода отреагировала жалобы жителей в соцсети. Белгородцы поделились видео, на котором видно, как неизвестный мужчина справляет нужду возле забора одного из детских садов. Автор записи также обратил внимание на то, что рядом с дошкольным учреждением расхаживают другие пьяные мужчины.

Правоохранители оперативно установили личности нарушителей и задержали их. В отношении белгородцев были составлены административные материалы. Так, 46-летний белгородец ответит за мелкое хулиганство. 41-летний и 53-летний привлечены за распитие алкоголя в общественном месте.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что с мужчинами была проведена профилактическая беседа. Нарушители извинились за свое поведение и пообещали впредь не нарушать общественный порядок.