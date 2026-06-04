В Белгороде у памятника князю Владимиру высадят 3,5 тысячи цветов

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В Белгороде специалисты продолжают менять цветочное оформление клумб с весеннего на летнее. Ежедневно в уборке и озеленении города задействованы порядка 200 рабочих и 85 единиц техники.

На сегодняшний день озеленители занимаются оформлением пространства у памятника князю Владимиру. Здесь в общей сложности высадят 3,5 тысячи аргирантемумов.

- Растение ценится за богатую палитру – от белого и солнечно-желтого до насыщенно-розового цветов, – а еще за пышное и долгое цветение. Радовать глаз оно будет до самых осенних холодов, - отметил мэр областного центра Валентин Демидов.

Работы по смене цветников также ведутся у кинотеатра «Родина». Здесь специалисты высадили бархатцы и цинерарию. А на малой Богданке параллельно приводят в порядок кустарники и продолжают выкашивать траву.