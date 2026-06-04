Врио губернатора Белгородской области обсудил с министрами и главами округов восстановление жилья в Шебекино

Александр Шуваев подчеркнул, что ситуация сложная, но контролируемая Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области провел совещание по восстановлению жилых объектов в Шебекинском округе, которые были повреждены в результате атак со стороны ВСУ. С отчетами выступили профильные министры и главы восьми муниципалитетов, которые курирую строительные работы.

Александр Шуваев подчеркнул, что ситуация сложная, но контролируемая. На объектах там, где позволяет оперативная обстановка, подрядные организации работают без выходных. На сегодняшний день с начала СВО в муниципалитете удалось восстановить порядка 16,5 тысяч домов и квартир из 19 000. В работе остается еще свыше 2300 объектов.

- Вместе с федеральным центром будем искать дополнительные механизмы, чтобы помочь людям с восстановлением и дать подрядчикам возможность держать темп. Никого не бросим. Работы по восстановлению держу на личном контроле, - отметил врио главы региона Александр Шуваев.