В ДТП в Белгородской области за день пострадали два мотоциклиста Фото: "КП" Архив.

На дорогах Белгородской области за день в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два мотоциклиста. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в Старом Осколе около половины десятого вечера 24-летний водитель мотоцикла «Кавасаки VILCAN 800», по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего перед ним «ГАЗа», за рулем которого находился 39-летний автомобилист. В результате столкновения водитель двухколесного транспорта получил травмы.

В Губкинском округе ДТП произошло около 23:30. На 104 километре трассы «М - 2 Крым Прохоровка – Губкин – Р-298». Предварительно установлено, что 63-летний водитель на «ГАЗе 32212» при повороте не уступил дорогу мотоциклу «SUZUKI GSF600S», которым управлял 33-летний мужчина. Мотоциклист попытался уйти от столкновения, не справился с управлением и транспортного средства и опрокинулся. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.