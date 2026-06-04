В Белгородской агломерации на маршруте №311 появилась дополнительная остановка Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На автобусном маршруте №311, который следует от «Энергомаша» до микрорайона Стрелецкое-73/2, оборудовали дополнительный остановочный пункт. Теперь пассажиры смогу т осуществлять посадку и высадку на остановке «Проезд Дерибасовский». Об этом сообщили в пресс-службе Организатора пассажирских перевозок региона.

По новой схеме общественный транспорт начал курсировать со вчерашнего дня, 3 июня. Заказчик внес изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок и обновил информацию о стоимости проезда.

В региональном Минтрансе отметили, что дополнительная остановка на пути следования автобуса улучшит транспортную доступность жителей садоводческих товариществ, которые расположены на улице Молодежной в Белгородском округе.