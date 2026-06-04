Житель Белгородской области на почве бытового конфликта сломал ребра пожилой матери Фото: "КП" Архив.

В полицию Чернянского округа Белгородской области из районной больницы поступило сообщение о поступившей 88-летней пациентке. У женщины были сломаны ребра. Правоохранители выяснили, что потерпевшая получила серьезные травмы во время бытового конфликта со своим сыном.

По подозрению в совершенном преступлении полицейские задержали 61-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что между мужчиной и его матерью возникла ссора, когда пенсионерка собиралась уйти из дома. Подозреваемый пытался помешать ей в этом, женщина упала и не смогла встать. Тогда, разозлившись, мужчина несколько раз ударил ее в область туловища.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на мужчину завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Белгородцу грозит до восьми лет лишения свободы.