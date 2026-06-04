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НовостиПроисшествия4 июня 2026 9:31

Житель Белгородской области на почве бытового конфликта сломал ребра пожилой матери

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Житель Белгородской области на почве бытового конфликта сломал ребра пожилой матери

Житель Белгородской области на почве бытового конфликта сломал ребра пожилой матери

Фото: "КП" Архив.

В полицию Чернянского округа Белгородской области из районной больницы поступило сообщение о поступившей 88-летней пациентке. У женщины были сломаны ребра. Правоохранители выяснили, что потерпевшая получила серьезные травмы во время бытового конфликта со своим сыном.

По подозрению в совершенном преступлении полицейские задержали 61-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что между мужчиной и его матерью возникла ссора, когда пенсионерка собиралась уйти из дома. Подозреваемый пытался помешать ей в этом, женщина упала и не смогла встать. Тогда, разозлившись, мужчина несколько раз ударил ее в область туловища.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на мужчину завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Белгородцу грозит до восьми лет лишения свободы.