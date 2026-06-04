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НовостиПроисшествия4 июня 2026 9:10

В Белгородской области иномарка наехала на бордюрный камень и врезалась в фонарный столб

Водитель в результате аварии получил травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В среду, 3 июня, в Старом Осколе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мужчина. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительной информации, около половины четвертого дня на проспекте Промагро 50-летний водитель за рулем автомобиля «Датсун ON-DO» на небезопасной скорости движения не справился с управлением транспортного средства. Машина наехала на бордюрный камень, после чего врезалась в мачту уличного освещения.

В результате автоаварии водитель иномарки получил травмы.