В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность 4 июня

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде и Шебекино, а также в Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность 4 июня. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 11:50.

Региональные власти призывают жителей быть предельно осторожными. Если вы в помещении, ни в коем случае не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. Если вы на улице, спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, либо воспользуйтесь ближайшим защитным модулем.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене угрозы.

Отбой ракетной опасности в 11:57.