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НовостиПроисшествия4 июня 2026 8:25

Белгородец отправится за решетку за незаконную покупку и хранение взрывных устройств

Суд назначил фигуранту три года в исправительной колонии общего режима
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УФСБ России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УФСБ России по Белгородской области

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 43-летнего жителя региона. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Сотрудники следственного отдела УФСБ России по Белгородской области нашли и изъяли у фигуранта ручную осколочную гранату Ф-1 и взрыватель УЗРГМ-2.Экспертиза показала, что устройства пригодны для применения по назначению.

Решением суда злоумышленник на три года отправится в исправительную колонию общего режима. Кроме того, мужчине придется выплатить со штраф в размере 40 000 рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.