В Белгородской области за год проведут капремонт в 292 МКД Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 21 муниципалитете Белгородской области в 2026 году капитально отремонтируют 292 многоквартирных дома. На сегодняшний день работы досрочно завершены в 11 МКД в Вейделевском, Грайворонском, Ивнянском, Краснояружском и Чернянском округах. Больше 400 белгородцев уже живут в обновленных домах. В общей сложности до конца года жилищные условия улучшат для 61 тысячи жителей региона. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области.

Александр Шуваев также напомнил, что в этом году впервые на средства областного бюджета будет заменено оборудование в 241 лифте в 73 МКД. По итогам выполнения всех работ традиционно будут проводиться общественные приемки.

- Люди надеются на максимальное улучшение качества проживания – строители стараются выполнить все обязательства. В случае возникновения замечаний подрядные организации устранят их в установленные сроки, - отметил врио главы региона.

Также добавим, что в Белгородской области с 2014 года капитально отремонтировали больше 3 тысяч МКД. Жилищные условия улучшили для 531 тысячи жителей региона. на это цели было направлено свыше 20 млрд рублей.