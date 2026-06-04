В парке «Берега» в Белгороде ведется строительство еще одной террасы над водой

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде продолжается строительство прогулочного маршрута на правом берегу в парке «Берега». Подрядчики уже завершили монтаж свай и ведут бетонирование. На следующем этапе рабочие начнут устанавливать металлоконструкции и укладывать настил.

Мэр областного центра Валентин Демидов рассказал, что новый участок над водой составит 295 метров. Он пройдет от арт-объекта «Девочка с зонтиком» до клуба закаливания и соединит левый берег реки с правым.

- Общая протяженность террас в этой части парка на правом берегу достигнет около 1,1 км. Весь объем работ планируется завершить в августе, - уточнил глава города.