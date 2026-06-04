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НовостиОбщество4 июня 2026 6:51

В Белгородской агломерации на восьми автобусных маршрутах внесут изменения

По измененным схемам движения общественный транспорт начнет курсировать с 5 июня
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: соцсети Организатора пассажирских перевозок БО

Фото: соцсети Организатора пассажирских перевозок БО

В Белгородской агломерации будут внесены изменения по восьми автобусным маршрутам. По скорректированным схемам и расписанию общественный транспорт начнет курсировать уже завтра, 5 июня. Речь идет об автобусах, которые доставляют пассажиров в микрорайоны Юго-Западный 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 и Новая жизнь.

Изменение схем движения автобусов связано с перекрытием улицы Белгородской Сирени. Белгородцам рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом всех обновлений.

Подробно посмотреть новые схемы движения и расписание можно на сайте в разделе «Новости».